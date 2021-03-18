قرار جديد من المحكمة بشأن أحمد عز وزينة

المصدر: البيان الالكتروني

أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر في مصر، اليوم الخميس، قرارا جديدا بشأن الاستئناف الذي تقدم به الفنان المصري أحمد عز بعد إلزامه بدفع مبلغ 44 ألف جنيه إسترليني، كمصروفات مدرسية لتوأمه من الفنانة المصرية زينة.

وقررت المحكمة تأجيل الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على الحكم الصادر بإلزامه بدفع 44 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 900 ألف جنيه مصري، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة 16 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن الفنانة زينة كانت قد أقامت دعوى ضد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيه مصروفات مدارس أولادها التوأم زينة وقبلتها المحكمة وألزمت عز بالمصاريف، وفقا لموقع الوطن.

يذكر أنه في فبراير الماضي ألزمت المحكمة الممثل أحمد عز بزيادة نفقة توأم الفنانة زينة، إلى 60 ألف جنيه شهريا.

وكانت محكمة الأسرة قد قضت العام الماضي بإلزام عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم، إلا أن زينة أقامت الدعوى للمطالبة بتزويد المبلغ.

وقدم محامي زينة خلال الجلسة السابقة حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك أحمد عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.