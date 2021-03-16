الإعلامي خيري رمضان: حزين على الفنانة ياسمين صبري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب الإعلامي المصري خيري رمضان عن حزنه الشديد على حال الفنانة الشهيرة ياسمين صبري، زوجة رجل الأعمال الثري أحمد أبو هشيمة.

وأكد رمضان، خلال برنامجه "حديث القاهرة" الذي يقدمه عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من أوائل من أجروا لقاءات تلفزيونية مع ياسمين في بداية مشوارها الفني إلا أنه حزين عليها حالياً.

وأوضح أن سبب حزنه عليها هو أنه كان يتمنى لو أن أخبارها تدور حول أعمالها الفنية وليس حول مظهرها وكأنها "موديل".

وقال: "مش عايزها تروح زي شباب السوشيال ميديا، لأن الشكل بيخلص".

يُذكر أن ياسمين صبري كانت قد تصدرت الترند خلال اليومين الماضيين، بعدما ظهرت في وسائل الإعلام وتحدثت عن العقد الذي ارتدته بعد مونيكا بيلوتشي، ويتكون من أحجار الزمرد الأخضر والأصفر ويقدَّر بـ120 قيراطاً.