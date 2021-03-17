أول تعليق من أبو هشيمة على رأي خيري رمضان في ياسمين صبري

المصدر: البيان الإلكتروني

علَّق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على تصريحات الإعلامي خيري رمضان بخصوص زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وقال أبو هشيمة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، إن ياسمين تمثل ماركات عالمية ولديها عقود من قبل زواجها به، معلِّلاً بذلك عدم مشاركتها في أعمال فنية خلال الفترة الماضية.

وأكد أنها الوحيدة في الشرق الأوسط والوطن العربي التي تشارك في مثل هذه الأشياء، منوهاً بأن قيام شخصية مصرية وعربية بهذا الدور يمثل أمراً جيد جداً.

وذكر أنها كانت تشارك في مسلسل بالفعل عندما تزوجا، ولكنها ستغيب عن الموسم الرمضاني المقبل فقط، مؤكداً مشاركتها قريباً في أعمال جميلة وراقية وأن الزواج لن يجعلها تغيب عن الساحة الفنية.

كان الإعلامي المصري خيري رمضان قد أعرب عن حزنه الشديد على حال ياسمين صبري، موضحاً أنه كان يتمنى لو أن أخبارها تدور حول أعمالها الفنية وليس حول مظهرها وكأنها "موديل".