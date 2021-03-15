بيونسيه وويست وبيلي إيليش من بين الفائزين بجوائز غرامي

المصدر: رويترز

أظهر إعلان مبكر للفائزين بجوائز غرامي أمس الأحد فوز كاني ويست وبيونسيه وبيلي إيليش‭‭ ‬‬بالجوائز التي ستعلن خلال حفل في وقت لاحق، في ليلة تتطلع من خلالها الموسيقى إلى طي صفحة عام من جائحة فيروس كورونا.

وفاز ويست عن عمله "جيسوس إز كينغ" (اليسوع ملك)، بينما فازت بيونسيه بجائزة أفضل فيديو موسيقي عن عملها "براون سكين جيرل" (فتاة ذات بشرة بُنّية) الذي شاركت فيه ابنتها بلو إيفي البالغة من العمر تسع سنوات.

وأعلنت هذه الجوائز قبل بث حفل غرامي الرئيسي على شبكة (سي.بي.إس) والذي من المتوقع أن يكون حفلا يجمع بين العروض الحية والمسجلة سلفا من دون الجمهور المعتاد من آلاف الموسيقيين والمسؤولين التنفيذيين للموسيقى.

وفازت بيلي أيليش (19 عاما)، التي اكتسحت جوائز غرامي العام الماضي، بجائزة عن أغنيتها لفيلم جيمس بوند الجديد (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت". وكانت مرشحة أيضا لجائزتين أخريين هذا العام عن أغنيتها (إيفريثينغ آي وانتد) "كل ما أردته".

وبيونسيه هي أكثر الفنانات اللاتي تم ترشيحها للغرامي في تاريخ الجائزة الموسيقية المرموقة، حيث نالت 79 ترشيحا في المجمل وتتصدر القائمة هذا العام بتسعة ترشيحات.

ويرجع الفضل في ترشيح بيونسيه لأعمال موسيقية مثل أغنيتها المنفردة (بلاك باريد) "مسيرة السود" التي احتفت بثقافة السود في عام من الاضطرابات العرقية بالولايات المتحدة.

لكن بيونسيه ليست على قائمة الفنانين الذين سيقدمون فقرات في حفل اليوم الذي سيستمر لمدة ثلاث ساعات. وسيكون الحفل مزيجا بين العروض الحية والمسجلة لأسماء شهيرة مثل سويفت وفرقة البوب الكورية (بي.تي.إس) والمغنية الصاعدة ميجان ذا ستاليون وبيلي أيليش وهاري ستايلز ونجم الموسيقى اللاتينية باد باني والمغنية ميكي جايتون.

وقالت ميليندا نيومان، رئيسة التحرير التنفيذية لمجلة بيلبورد لمنطقة الساحل الغربي وناشفيل "الترشيحات مفاجئة للغاية، فالمغني ذا ويكند ليس مرشحا، إنه عام غريب جدا يصعب التكهن فيه".

وأضافت "أظن أنه سيكون عاما لا يكتسح أحد فيه الجوائز".

وسيختار نحو 11 ألف عضو لديهم حق التصويت في الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم الفائزين بالجوائز.

وحصلت كل من سويفت ومغنية البوب البريطانية دوا ليبا على ستة ترشيحات إلى جانب مغني الراب رودي ريتش. وقد تكون الأفضلية لليبا بألبومها (فيوتشر نوستالجيا) "الحنين إلى المستقبل" فهي الوحيدة من بين الفنانين الثلاثة التي تترشح في فئات جرامي الثلاث الكبرى أي ألبوم العام وتسجيل العام وأغنية العام.

وكان العام استثنائيا لفرقة البوب الكورية الجنوبية (بي.تي.إس) في الولايات المتحدة ولذلك نالت أول ترشيح لها لجوائز جرامي عن أغنية (دايناميت) التي قدمتها باللغة الإنجليزية.

وقدم نجوم (بي.تي.إس) فقرة غنائية من كوريا أمس الأحد ويتطلعون للفوز بجائزة أفضل ثنائي أو فرقة في مجال البوب وفي فئة تشهد منافسة شديدة.