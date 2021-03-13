الكشف عن العمر الحقيقي للفنانة وفاء مكي وقصة ارتدائها الحجاب

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت الفنانة المصرية وفاء مكي تريند غوغل بعدما حلت ضيفة على الإعلامية بثينة توكل، والفنان إدوارد، في برنامج «القاهرة اليوم»، المذاع عبر فضائية «أوربت»، في أول ظهور إعلامي بعد قضائها عشر سنوات في السجن جراء اتهامها بتعذيب خادمتها.

وثارت التساؤلات، حول العمر الحقيقي لها، وقصة ارتدائها الحجاب بعد تداول بعض صفحات السوشيال ميديا صورة لها، وهي بالحجاب، واعتقد البعض أنها ارتدته، ولكن بعد ظهورها مؤخراً نفت هذه الشائعة، وفقا لموقع صدى البلد.

جدير بالذكر أن وفاء مكي ولدت في 12 مايو 1963، بقرية "كفرنواي" التابعة لمركز "زفتى" بمحافظة الغربية (شمال غرب القاهرة)، وحصلت على دبلوم تجارة، وبدأت مسيرتها الفنية منذ الثمانينيات بالمشاركة في عدة أعمال، منها (بوابة المتولي والريا البيضا)، لتشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، ومن أبرز أعمالها (لحم رخيص، ذئاب الجبل، القلب يخطئ أحيانا).

وفي عام 2001 تحولت وفاء مكي من نجمة صاعدة إلى متهمة بسبب تعذيب خادمتها، وهو الأمر الذي أسفر عن حبسها لمدة 10 سنوات خلف القضبان.