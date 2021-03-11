الأمير وليام يرد على ميغان وهاري: "لسنا عنصريين"

المصدر: رويترز

قال الأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا اليوم الخميس إن العائلة المالكة ليست عنصرية وذلك بعد أن قالت ميغان زوجة أخيه الأمير هاري أن أحد أفراد العائلة تساءل عن مدى ما ستكون عليه سمرة بشرة ابنهما آرتشي.

وقال وليام أثناء زيارة لمدرسة في شرق لندن إنه لم يتحدث مع هاري (36 عاما) منذ بث المقابلة التي جرت معه ومع زوجته قبل ثلاثة أيام.

وتابع "لم أتحدث معه لكنني سأفعل".

ورد على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت العائلة المالكة عنصرية قائلا "نحن لسنا أسرة عنصرية على الإطلاق".

وكان هاري قد قال في المقابلة إن والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا خذله وإنه شعر أنه حبيس الحياة الملكية.