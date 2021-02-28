رحيل يوسف شعبان يحول "التواصل الاجتماعي" إلى دفتر عزاء

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تكد الساحة الفنية الخليجية والعربية تفيق من صدمة رحيل الفنان مشاري البلام، حتى صدمت مجدداً برحيل الفنان المصري يوسف شعبان، الذي حط رحاله إلى جوار ربه، لتفقد السينما والدراما العربية، وحتى المسرح واحداً من أبرز أعمدتها الصلبة، فشعبان الذي تزخر مسيرته بأكثر من 100 فيلم وعشرات المسلسلات والأعمال المسرحية، رحل متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا المستجد"، حيث لم يقوَ جسد صاحب شخصية "محسن ممتاز" الواقف على عتبة الـ 90 عاماً، على مقاومة الفيروس الذي أجبره على دخول غرفة العناية المركزة في مستشفى العجوزة، والتزام الفراش الأبيض، حيث كانت حالته قد وصفت بـ "الحرجة"، لا سيما "بعد تراجع كافة وظائف الجسد بشكل ملحوظ"، وفق ما كشفت عنه الفنانة نهال عنبر في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل الإعلام المصرية والعربية.

وأكدت عنبر أن كافة وظائف الجسد كانت تعمل فقط بالأجهزة الطبية، وأن قلبه ضعيف جداً، وكذلك نسبة الاكسجين في الدم كانت ضعيفة جداً، الأمر الذي أدى إلى فقدانه الوعي تماماً، ليسلم روحه إلى بارئها بعد ذلك". مشيرة إلى أن مراسم الدفن ستتم صباح غد الإثنين. وقالت: "سيتولى دفنه ابن أخيه، بالتنسيق مع منير مكرم، عضو مجلس نقابة السينمائيين، أما العزاء فسيكون في مسجد الشرطة غداً مساءً".

بهدوء خالص رحل يوسف شعبان عن المشهد اليومي، ليظل ساكناً في ذاكرة أولئك الذين عرفوه في "رأفت الهجان"، و"الشهد والدموع"، و"الضوء الشارد"، رحل قبل أن يحقق أمنيته الأخيرة بأن يرى جزءاً ثالثاً لـ "المال والبنون"، رحيل "العمدة"، وبطل "في بيتنا رجل"، و"أيام بلا حب" لم يكن هيناً على زملاء مهنته، والذين بادروا إلى إطلاق تغريدات عديدة، يعبرون فيها عن حزنهم لرحيله، رافعين أكف الدعاء إلى رب كريم لأن يتغمد روحه الروحه، وأن يسكنه فسيح جناته. الفنان الدكتور حبيب غلوم، الذي فقد والدته قبل أيام، كان من أوائل الذين نعوا الفنان يوسف شعبان، عبر تويتر، حيث كتب: "الفنان الكبير يوسف شعبان في ذمة الله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له، نعزي أنفسنا والزملاء في مصر الحبيبة والعالم العربي.. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

أما المخرج عمرو عرفة، فكتب على تويتر: "يقولون إن معدن البشر يظهر في السفر، وأنا سافرت معه أبعد بلاد الله.. كوبا.. عرفت النبل وأخلاق أولاد البلد، كنا نصور فيلم، وللأسف لم يكتمل، وتركته وترك العمل من أجلي، وداعاً لرجل ندر في هذا الزمان.. نسألكم الفاتحة"، أما الفنان محمد هنيدي فكتب: "البقاء لله في الفنان الكبير يوسف شعبان.. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له"، بينما كتب تيم حسن: "رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان تعازي لعائلته الكريمة وكل محبيه".