الممثلة الإيطالية ماتيلدا دي أنجيليس: لن أخفي البثور التي في وجهي!
قالت الممثلة الإيطالية ماتيلدا دي أنجيليس ، نجمة المسلسل التلفزيوني "ذا أندوينج" ، في مقابلة إنها تريد أن تظل على طبيعتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت الممثلة /25 عاما/ في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا في عددها الصادر يوم أمس السبت: "عدم إخفاء البثور (في وجهي) جزء من حريتي".
وتلقت ماتيلدا الكثير من التشجيع لنشرها صورة تظهر فيها هذه البثور على إنستجرام.
وقالت: "أنا سعيدة إذا كانت مفيدة للفتيات الأخريات".
وترى دي أنجيليس نفسها كشخص يعيش اللحظة. وتابعت: "أنا من أعمل بجد ولكن لا أخطط للحياة".
تعليقات