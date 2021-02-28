الممثلة الإيطالية ماتيلدا دي أنجيليس: لن أخفي البثور التي في وجهي!

المصدر: د ب أ

قالت الممثلة الإيطالية ماتيلدا دي أنجيليس ، نجمة المسلسل التلفزيوني "ذا أندوينج" ، في مقابلة إنها تريد أن تظل على طبيعتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت الممثلة /25 عاما/ في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا في عددها الصادر يوم أمس السبت: "عدم إخفاء البثور (في وجهي) جزء من حريتي".

وتلقت ماتيلدا الكثير من التشجيع لنشرها صورة تظهر فيها هذه البثور على إنستجرام.

وقالت: "أنا سعيدة إذا كانت مفيدة للفتيات الأخريات".

وترى دي أنجيليس نفسها كشخص يعيش اللحظة. وتابعت: "أنا من أعمل بجد ولكن لا أخطط للحياة".