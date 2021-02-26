مسرحية بودي جارد لعادل إمام تريند بعد 22 سنة من عرضها على المسرح.. فما السبب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ظلت مسرحية بودي جارد للنجم المصري عادل إمام ممنوعة من العرض التليفزيوني ما يقارب 11 سنة، ولم يتوقع أبطال المسرحية، بمن فيهم عادل إمام، أنه بمجرد عرضها ستصعد إلى التريند، فقد حازت على اهتمام مستخدمي شبكات التواصل، وتصدرت محركات البحث بعد إعلان عرضها عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بعدما حصلت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على حقوق عرضها.

توقف عرض مسرحية بودي جارد للزعيم عادل إمام عام 2010، بعد أن ظلت تعرض لمدة 11 موسما متواصلا منذ عام 1999، وظلت المسرحية حبيسة الأدراج 11 سنة بعد عدد من المفاوضات التي باءت بالفشل لعرضها عبر شاشات التليفزيون مع المنتج الراحل سمير خفاجي للمبالغة في بيعها بسعر كبير للقنوات، وفقا لليوم السابع.

وبدأ فريق عمل مسرحية بودي جارد عرضها على خشبة مسرح الهرم عام 1999، وبعد عرضها بعام واحد توفي بطل من أبطال العمل، وهو الفنان مصطفى متولي شقيق زوجة الفنان عادل إمام، قبل تسجيل العمل تلفزيونياً، وكان بديله الفنان محمد أبوداود، كما تم استبدال الفنانة شيرين سيف النصر بالفنانة رغدة لفترة عام واحد، لتعود شيرين مرة أخرى ويتم تصوير المسرحية بها.