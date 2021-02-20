هل يغيب عمرو أديب عن برنامج الحكاية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد فريق إعداد برنامج "الحكاية"، الذي يذاع قناة "إم بي سي مصر" استقرار الحالة الصحية لعمرو أديب، مشيرا إلى أنه يتواجد في منزله، منذ أن خضع للفحوصات الطبية التي أجراها في المرة الأولى داخل المستشفى فور وقوع حادث التصادم الذي تعرض له الثلاثاء الماضي.

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، المصري عن الفريق قوله إنه سيكون من الصعب عودة عمرو أديب، اليوم السبت لتقديم البرنامج، رغم أن حالته الصحية جيدة، ولكنه قد لا يظهر في البرنامج قبل أسبوع من الآن، حيث يحتاج إلى وقت قصير للراحة الجسدية من أثار الارتطام نتيجة الحادث.

وكان الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث تصادم بسيارته فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضى، على طريق دهشور وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، وأسفر الحادث عن إصابته ببعض الكدمات البسيطة فى الضلوع، وتهشم الواجهة الأمامية للسيارة.

وكشفت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، بعد أن استمعت لأقوال سائق النقل الذي أكد أنه كان في مطعم يقوم بتسليم أنابيب بوتاجاز للمطعم وأثناء خروجه من الوصلة الجانبية إلى الطريق السريع وعقب اكتمال اعتدال السيارة على جانب الطريق فوجئ بسيارة مسرعة تصطدم به من الخلف، وأنه لم يعرف صاحب السيارة، وأنه فوجئ بأنه الإعلامي عمرو أديب بعد الحادث، ونقل معه إلى المستشفى، وأجريت له الفحوصات الطبية وعندما تأكد من سلامته ذهب إلى أديب واطمأن عليه حتى غادر المستشفى، وبعدها ذهب إلى مساعديه في مستشفى الشيخ زايد التخصصي واصطحبهما إلى قسم أول أكتوبر وتحرر محضر بالواقعة.

وأضافت التحريات، أن الحادث عبارة عن تصادم عادي لا يحمل أي دوافع جنائية، وأن الإعلامي كان يسير بسيارته على محور دهشور، وأثناء تخطيه سيارة كانت تسير أمامه فوجئ بسيارة نقل محملة بأنابيب بوتاجاز تخرج من مطعم واحة خطاب، فاصطدم بها من الخلف، ما أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة ونقل إلى مستشفى دار الفؤاد وتلقى الإسعافات الأولية وأجريت له الفحوصات حتى تبين أنه ليس به أي إصابات بالغة أو نزيف داخلي.

وقررت جهات التحقيق حفظ التحقيقات بعد إخلاء سبيل سائق السيارة النقل المتسبب في حادث التصادم الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب، من قسم شرطة أول أكتوبر بصحبة مساعديه، وبعد تحرير محضر للتصالح بين أديب والمتسببين في اصطدامه.

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