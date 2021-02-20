حقيقة تدهور صحة الإعلامي عمرو أديب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر مقربة من الإعلامي المصري عمرو أديب، إنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى، حول تدهور الحالة الصحية للإعلامى وعودة للمستشفى مرة أخرى، مؤكدة أنه بصحة جيدة ويمكث في منزله.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح عودة عمرو أديب لتقديم برنامجه "الحكاية"، اليوم السبت، وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية.



وكان الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث تصادم بسيارته في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضى، على طريق دهشور وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، وأسفر الحادث عن إصابته ببعض الكدمات البسيطة فى الضلوع، وتهشم الواجهة الأمامية للسيارة.

