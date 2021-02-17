وفاة الإذاعي الأسطوري راش ليمبو

المصدر: د ب أ

توفي رش ليمبو، أحد أكثر الأصوات المحافظة تأثيرا في السياسة الأمريكية، متأثراً بسرطان الرئة عن سن 70 عاماً، حسبما أعلنت زوجته كاثرين، اليوم "الأربعاء".

وكان ليمبو، الذي صارع السرطان لفترة طويلة، شخصية مؤثرة في وسائل الإعلام الأمريكية بصفته صوت أحد أكثر البرامج الإذاعية انتشاراً في البلاد.

وقالت كاثرين في برنامج إذاعي لليمبو: "ببالغ الحزن يجب أن أشارك معكم مباشرة أن زوجي المحبوب رش، زوجي الرائع، قد فارق الحياة صباح اليوم بسبب مضاعفات سرطان الرئة".

وأضافت "رش سيكون إلى الأبد الأعظم في كل العصور".

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، صاغ ليمبو أفكارا محافظة متشددة ودفع الحزب الجمهوري نحو مواقفه المناهضة للإجهاض والهجرة.

وعمم شكلا حزبيا للغاية من السياسات المحافظة التي أصبحت تحدد هوية الحزب الجمهوري ووسائل الإعلام.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منح ليمبو وسام الحرية،اعترافا بكل ما قدمته .