بسبب كورونا.. إقامة حفل جولدن جلوب في مدينتين والمشاركة عن بعد

المصدر: رويترز

قال منظمو حفل جوائز جولدن جلوب إن الحفل، الذي يحل موعده في نهاية فبراير الجاري، سيقام في مدينتي لوس أنجليس ونيويورك بينما سيشارك المرشحون لجوائز عن أعمالهم في السينما والتلفزيون من مواقع متعددة في أنحاء العالم.

أجريت هذه التغييرات بسبب جائحة كورونا التي أدت أيضا إلى إلغاء حفل العشاء المترف المعتاد للنجوم والمشاهير في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز.

وبدلا من ذلك ستقدم الممثلة الكوميدية تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك فيما ستشاركها إيمي بولر في تقديم الحفل من داخل فندق بيفرلي هيلتون.

ولا يزال يجري إعداد بقية تفاصيل الحفل الذي يقام في 28 فبراير وسيكون أول حفل جوائز كبير قبيل الأوسكار.

وتعلن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية أسماء المرشحين لجوائز جولدن جلوب اليوم الأربعاء.

وأجبرت جائحة كورونا المنظمين على إجراء تغييرات كبيرة في طريقة بث وإعداد حفلات الجوائز. وشهد حفل جوائز إيمي في سبتمبر الماضي مشاركة عشرات المرشحين من مواقع بعيدة، فيما شملت حفلات أخرى المزج بين العروض المسجلة والحية.

كما تسببت الجائحة في إرجاء إقامة حفلي جولدن جلوب وأوسكار شهرين، حيث كان من المفترض إقامة حفل جولدن جلوب في مطلع يناير كانون الثاني فيما سيقام حفل جوائز الأوسكار في 25 أبريل بدلا من موعده المعتاد في نهاية فبراير شباط أو مطلع مارس.