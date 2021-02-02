لهذا السبب تتطلع أنجلينا جولي بلوغ سن الخمسين

المصدر: د ب أ

تتطلع نجمة هوليوود الشهيرة أنجلينا جولي إلى بلوغ سن الخمسين.

وقالت الممثلة الأمريكية /45 عاما/ في مقابلة مع مجلة "فوج" البريطانية: "لدي شعور بأنني سأكون في حالة جيدة ببلوغي الخمسين"، مضيفة أنها تشعر بالفعل بأنها أفضل حالا بكثير في سن الأربعين عما كانت من قبل.

وعزت الأم لستة أطفال ذلك الشعور إلى وفاة والدتها في سن مبكرة، وقالت: "لذلك ربما يمنحني الكبر في السن شعورا بالانتصار".

وتجد جولي أنه من الطريف أن أبناءها يشعرون بالقلق عليها، وقالت: "مؤخرا كنا على الترامبولين، وقال لي أبنائي: لا أمي، لا تفعلي ذلك. سوف تؤذين نفسك". وأضافت جولي، التي جسدت دور لارا كروفت في سلسلة أفلام الحركة "تومب ريدر" قبل عشرين عاما، مازحة: "كان هناك وقت كنت فيه نجمة أفلام حركة، والآن يخبرني أطفالي بأنه يجب علي أن أنزل من الترامبولين حتى لا أؤذي نفسي".