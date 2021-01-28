باميلا أندرسون تتزوج حارسها الشخصي سراً

المصدر: البيان الإلكتروني

تزوجت الممثلة الأمريكية باميلا أندرسون من حارسها الشخصي دان هيهرست، في حفل زفاف سري عشية عيد الميلاد في منزل الممثلة البالغة من العمر 53 عاما في مدينة فانكوفر الكندية.

وقالت أندرسون في مقابلة صحيفة: "تزوجت في العقار الذي اشتريته من أجدادي قبل 25 عام، حيث تزوج والداي ولا يزالان معا.. والآن أنا بالضبط حيث أحتاج أن أكون.. في أحضان رجل يحبني حقا".

وبحسب "روسيا اليوم" بدأت العلاقة بين هيهرست البالغ من العمر 40 عاما وأندرسون البالغة من العمر 52 عاما في ربيع عام 2020 حيث وقعت بحبه خلال فترة الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن هذا هو الزواج الرابع للممثلة الأمريكية، وهي تزوجت ريك سولومون مرتين، مرة في عام 2007 ومرة ثانية عام 2013، كما أنها كانت متزوجة من كيد روك وطلقا عام 2006، أما زواجها الأول فهو من تومي لي في عام 1995 ولديهما طفلان وطلقا في عام 1998.