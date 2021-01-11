هند البلوشي تقطع الشك باليقين وتؤكد زواجها من علي يوسف

المصدر: البيان الإلكتروني

قطعت الفنانة هند البلوشي الشك باليقين، وأكدت زواجها من الفنان العراقي علي يوسف.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن هند قولها : «بالفعل تزوجت يوسف قبل أشهر في تركيا».

وأضافت: «شكراً لكل من بادر بتهنئتي بحفل زفافي، حيث تزوجنا منذ أكثر من 5 أشهر، وقضينا شهر العسل في أحد المنتجعات السياحية خارج الكويت، وأتمنى للجميع السعادة والحب والخير».

وشددت البلوشي على أنهما آثرا المحافظة على خصوصية هذا الحدث الأسري، لاسيما مع تفشي فيروس «كورونا»، لذلك قررا تأجيل الإعلان عن الأمر، لافتة إلى أن أشقاءها حضروا حفل الزواج.

وشرعت هند أخيراً في استئناف نشاطها الفني مجدداً، بعد فترة من الانقطاع بسبب الجائحة، ومن ثم السفر.

وأفادت بأنها تجهز حالياً لفيلم سينمائي جديد، حيث تعكف على كتابة أحداثه.

وأضافت: «الكتابة شغلي الشاغل، لا انقطع عنها يوماً، والجديد أنني أطرق باب التأليف السينمائي بتجربة أتمنى أن تنال رضاكم، هذا فضلاً عن التجهيز لمسرحية نور الظلام 2، كما أمضي قدماً في كتابة مؤلفاتي الأدبية الجديدة، الكتاب الأول همساتي 2، والكتاب الثاني الصمت باعتباره لغة تواصل، ومن المرجح طرحهما قريباً، سواء عبر المتاجر الإلكترونية أو في أقرب فرصة يعود فيها نشاط معارض الكتب».

البلوشي لم تنقطع يوماً عن الغناء، وإن انشغلت بأنشطة أخرى، لكن يظل شغفها بالطرب لا حدود له، لذلك تجهز حالياً لـ«سنغل» جديد تتعاون من خلاله مع عبدالله العماني. وقالت: «بدأت التجهيز للأغنية على أن ترى النور قريباً، ستكون مفاجأة سارة للجمهور، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم». وثمّنت هند حضورها الدرامي خلال رمضان الماضي مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله في مسلسل «جنة هلي»، وقالت إنها تجربة مختلفة مع فريق عمل مميز بقيادة المخرج منير الزعبي، وأشادت أيضاً بمشاركتها الفنان طارق العلي في مسرحية «عنتر المفلتر»، التي عرضت لفترة طويلة في العديد من العواصم الخليجية، قبل أن تتوقف بسبب أزمة «كورونا»، متمنية عودة النشاط المسرحي مجدداً في أسرع وقت.

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