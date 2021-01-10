هند البلوشي تعلن زواجها من علي يوسف والأخير ينشر صورة لزوجته الأولى

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر اسم المطرب العراقي علي يوسف محركات البحث بعد انتشار العديد من الشائعات حول زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي.

وانتشرت عدد من الفيديوهات والمقاطع التي تم تداولها بشكل واسع حيث ذكرت هند البوشي اسمه في صور تؤكد خلالها زواجها.

ونشر علي يوسف صورة وهو يمسك بيد زوجته السيدة زهراء ويظهر في يدها خاتم الزواج بوضوح ليؤكد على استمرار زواجه منها، كما احتفل معها بعيد ميلاد ابنته بالتزامن مع انتشار أخبار زواجه من هند البلوشي، وهو ما تسبب في جدل كبير.

وعلق يوسف على صورة الاحتفال بعيد ميلاد زوجته زهراء وأم ابنته الرضيعة ملك قائلاً: "كل عام وأنت أم بيتي وأم بنتي أم ملوكة الغالية"، وهو ما اعتبره البعض نفي صريح لأخبار زواجه من النجمة الكويتية.

في حين انقسم رأي الجمهور حول تصرف علي يوسف نحو زوجته حيث اعتبر البعض أن صورته مع زوجته دليل على استمرار زواجه الأول على الرغم من زواجه من هند البلوشي.

وكانت هند البلوشي قد نشرت صوراً عبر حسابها على سناب شات وهي ترتدي خاتم زواج بجوار اسم علي يوسف كما أنها نشرت العديد من صور الأخبار التي انتشرت عن زواجها منه وقالت أنها تستعد لإعلان المزيد من المفاجئات أمام الجمهور وهو ما تسبب في جدل كبير.

وأوضحت هند البلوشي أنها تزوجت من علي يوسف قبل 5 أشهر وقررت السفر مع زوجها للاحتفال بشهر العسل خارج الكويت حتى أنها أكدت أخبار الزواج وشهر العسل وتمنت للجميع الخير والحب حيث قالت: أولاً شكراً لكم على تهنئتي بحفل زفافي، حيث تزوجنا منذ أكثر من 5 أشهر وقضينا شهر العسل في أحد المنتجعات السياحية خارج الكويت، وأتمنى للجميع السعادة والحب والخير."

كما أوضحت هند البلوشي أنها اختارت الحفاظ على سرية زواجها لفترة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وقالت: التزمنا الخصوصية وكان احتفالاً عائلياً اقتصر على إخوتي والمقربين منا فقط، وذلك مراعاة لظروف انتشار كورونا، ولم نعلن الخبر في وقتها حتى نستمتع بإجازتنا وخصوصيتنا."

وأضافت هند وفق مجلة "ليالينا"، أنها ظهرت في بعض الصور برفقة علي يوسف في حين أن أخلاقها تمنعها من التواجد مع رجل غريب بهذا الشكل لذلك فإن خبر زواجها منه صحيح جداً حتى أن عقد الزواج شهد عليه أشقائها وحضر الحفل البسيط أقاربها ومعارفها حيث قالت: لو الخبر غير صحيح فلماذا أكون في حضن رجل غريب؟!»، وأضافت: "الخبر صحيح مائة بالمائة وشهد على عقد قراننا الأقرباء والإخوة. وأشكر كل من بارك لي من أهل الكويت وكل المحبين والجمهور العربي والكويتي خاصة."

وكانت آخر صورة نشرتها هند البلوشي عبر حسابها على إنستغرام للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها حيث أطلت هي وابنتها بملابس تراثية باللون الأخضر.

الجدير بالذكر أن هند البلوشي كانت قد تزوجت من الفنان الكويتي مشاري العوضي عام 2012 ورزقت منه بأطفالها عبير وجاسم قبل إعلان الانفصال رسمياً عام 2018 ولتؤكد اليوم خبر زواجها مرة أخرى.

في حين أن الفنان العراقي علي يوسف تزوج من السيدة زهراء بعد قصة حب قوية ورُزق منها مؤخراً بطفلة أطلق عليها اسم ملك، حيث ارتبط بها منذ الطفولة ويعتبرها حب حياته.