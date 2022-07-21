اختيار ستراسبورغ عاصمة عالمية للكتاب للعام 2024

المصدر: د ب أ

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أن مدينة ستراسبورغ ستصبح العاصمة العالمية للكتاب في العام 2024.

وأوضحت مديرة اليونسكو أودري أزولاي في باريس في بيان صحفي أمس الأربعاء، سبب اختيارها، وهو أن المدينة الواقعة في شمال شرق فرنسا جعلت الكتاب وسيلة للتصدي لتحديات التماسك الاجتماعي وتغيّر المناخ.

وقالت أزولاي إن ستراسبورغ حظيت أيضا بالإشادة بتراثها الأدبي وأنشطتها المبرمجة التي تهدف إلى ربط الأدب بالتخصصات الفنية الأخرى.

يشار إلى أن عام الاحتفال سيبدأ في 23 أبريل 2024، في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

ومنذ العام 2001، تكرم المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، المدن التي تروج للكتب والقراءة بطريقة خاصة.

وتحمل اللقب هذا العام مدينة جوادالاخارا المكسيكية، وفي العام 2023 سيحل دور مدينة أكرا، عاصمة غانا الواقعة في غرب القارة الأفريقية.