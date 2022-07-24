"بيت التنين" يسبق "صراع العروش بـ200 عام.. ما قصة المسلسل؟

المصدر: رويترز

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يبدأ عرض مسلسل (هاوس أوف ذا دراجون)"بيت التنين" يوم 21 أغسطس المقبل.. "وتدور أحداثه قبل 200 عام من أحداث "صراع العروش" وهو مسلسل خيالي من القرون الوسطى تحول إلى ظاهرة من خلال ثمانية أجزاء عرضت حتى نهاية عام 2019.

وكشف صناع المسلسل (هاوس أوف ذا دراجون) "بيت التنين" للجمهور في مؤتمر كوميك كون لثقافة البوب أمس السبت أن العمل الذي تسبق أحداثه أحداث مسلسل (جيم أوف ثرونز) "صراع العروش" من إنتاج (إتش.بي.أو) سيستعرض أصول أسرة تارجارين بداية من فترة ازدهارها.

وقال المنتج التنفيذي ريان كونديل إن المسلسل الجديد المكون من عشر حلقات يعرض قصة "حرب أجيال" بين أسرة تارجارين.

وأضاف "تبدأ الأحداث وقت ذروة مجد الأسرة وأوج قوتها وثرائها ونفوذها. وكان لديها (في هذه الفترة) أكبر عدد من التنانين ستحوزه على الإطلاق... وكان ذلك قبل اضمحلالها مباشرة".

يلعب بادي كونسيدين دور الملك فيسيريس تارجارين، الذي وصفه الممثل بأنه "رجل حسن الطبع عطوف يحاول إدامة السلام داخل المملكة".

أما مات سميث، نجم مسلسل الخيال العلمي (دكتور هو) فيلعب دور الأمير ديمون تارجارين، الأخ الأصغر للملك. وقال سميث إن الأخوين لديهما "علاقة معقدة للغاية". وتقوم إيما دارسي بدور الأميرة راينيرا تارجارين، خليفة والدها المختارة.

ومن شجرة العائلة أيضا الأميرة راينيس فيلاريون، التي جرى تخطيها فيما يتعلق بالوصول إلى العرش، وأدت دورها إيف بيست. ‭ ‬وقالت بيست عن الشخصية "كان يجب أن تكون الملكة.. من المزعج أنها لم تصبح كذلك. ومن المزعج أيضا أن يستمر الناس في تذكرها بأنها لم تكن الملكة".

والجزء الجديد مأخوذ عن كتاب "النار والدم" لجورج مارتن. وقال مارتن الذي انتقد أجزاء من "صراع العروش" إنه شاهد تسع حلقات من المسلسل الجديد وإنها أعجبته.

وأضاف "هذه الكتب، وهذه الشخصيات مثل أبنائي... إذا عرضت أبناءك للتبني ستكون مشغولا بما إذا كانوا سيلقون معاملة جيدة وبما إذا كنت ستتعرف عليهم بعد ذلك".

ومضى يقول "أنا سعيد للغاية" حتى الآن.