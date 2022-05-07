تحليل فضيحة.. سينا ميلر: نحن النساء أقوى من الرجال

المصدر: د ب أ

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أعربت الممثلة البريطانية-الأمريكية سيينا ميلر عن تضامنها ودعمها للنساء الأخريات، مؤكدة أنهن أقوى من الرجال، في الواقع.

وقالت ميلر /40 عاما/ في مقابلة مع صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية إن هذا التضامن تجلى في سياق حملة "وأنا أيضا"، مضيفة أنها صارت منذ ذلك الحين أكثر جرأة في التعبير عن رأيها،

ولم تعد مستعدة لقبول "سلوك معين من الرجال لمجرد أنني لا أريد إهانة شخص".

وأضافت ميلر: "نحن- النساء- أقوى من الرجال بالفعل، فبالرغم من أنهم قد يكونوا أكبر حجما أو يمكنهم الجري أسرع منا، لكننا من نحضر الأطفال إلى العالم ".

ويمكن مشاهدة ميلر حاليا في مسلسل "تحليل فضيحة" على منصة "نتفليكس"، حيث تلعب دور زوجة سياسي تفقد توازن حياتها عند انكشاف الحياة المزدوجة لزوجها.

وقالت ميلر إن العالم أصبح الآن أكثر وعيا تجاه العدالة بين الجنسين، مشيرة إلى أنها تتلقى حاليا أدوارا نسائية أكثر إثارة للاهتمام وتعمل أكثر مع مخرجات، وقالت: "وحقيقة أننا نقوم بعمل مسلسل قصير عن امرأة تكافح من أجل التحرر من عالم النظام الأبوي أمر مميز أيضا".