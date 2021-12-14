بعد رسوبها 3 مرات.. كيم كارداشيان تجتاز امتحان المحاماة

المصدر: رويترز

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نجحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في اجتياز عقبة كؤود في مسعاها لأن تصبح محامية.

وقالت كارداشيان على تويتر يوم الاثنين إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.

وكتبت على حسابها على تويتر الذي يتابعه 70.7 مليون "يا إلهي لقد نجحت في اجتياز الاختبار." وأضافت "لمن لا يعلم رحلتي في دراسة القانون ... لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق."

وتدرس كارداشيان القانون في كاليفورنيا عبر برنامج يسمح بذلك تحت إشراف محام مخضرم أو قاض. وهي من بين ولايات قليلة لديها مثل هذا البرنامج.

وباجتياز ذلك الاختبار ستصبح كارداشيان قادرة على استكمال دراسة القانون والتقدم لاختبار نقابة المحامين من أجل الحصول على ترخيص لممارسة المهنة.

رسبت ثلاث مرات

ولم يُكشف النقاب حتى الآن عن معدل النجاح في الاختبار الذي دخلته كارداشيان في 26 أكتوبر تشرين الأول، لكن لم ينجح سوى 21 في المئة ممن خضعوا للاختبار في يونيو حزيران.

وقالت نقابة المحامين في كاليفورنيا يوم الاثنين إن نتائج الاختبار سرية ولا يمكنها تأكيد نجاح كارداشيان.

وكان والد كارداشيان محاميا وضمن فريق الدفاع عن أو. جيه. سيمبسون لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير، وقالت إنها تريد أن تشتغل بالمحاماة من أجل العمل على إصلاح نظام العدالة الجنائية.

كما أشارت كارداشيان إلى أنها فشلت في الاختبار ثلاث مرات قبل اجتيازها له. وقد كان ذلك الفرصة الأخيرة لها، إذ تسمح كاليفورنيا عادة بأداء اختبار طلاب السنة الأولى في القانون ثلاث مرات فقط، لكنها أعطت أي شخص فشل في اختبار يونيو حزيران 2020 محاولة إضافية واحدة بسبب جائحة كوفيد-19.