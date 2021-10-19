لاتفيا تعتزم إعادة فرض الإغلاق بعد زيادة الإصابات بكورونا

المصدر: د ب أ

قال رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز إن بلاده تعتزم فرض إغلاق لمدة أربعة أسابيع لخفض انتشار فيروس كورونا بعد تزايد حالات الإصابة، وهو ما يهدد بتعرض مستشفيات البلاد للانهيار، وفقا لوكالة "ليتا" للأنباء.

وقالت وكالة ليتا إن لاتفيا ستفرض إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض قيود على المدارس والمتاجر والفعاليات العامة اعتبارا من 21 أكتوبر حتى 15 نوفمبر.

ولم تؤكد الحكومة اللاتفية بعد اتخاذ قرار بشأن هذه الإجراءات المقترحة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.