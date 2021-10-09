أمريكا تعتزم الموافقة على لقاحات كورونا المعتمدة من "منظمة الصحة" للمسافرين الدوليين

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مساء أمس الجمعة إن الولايات المتحدة ستوافق على استخدام الزائرين الدوليين للقاحات كوفيد-19 التي أقرتها الجهات التنظيمية الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية.

كان البيت الأبيض قد أعلن في 20 سبتمبر أن الولايات المتحدة سترفع في نوفمبر قيود السفر على المسافرين جوا من 33 دولة تشمل الصين والهند والبرازيل ومعظم الدول الأوروبية الذين تلقوا التطعيم بالكامل ضد كوفيد-19. ولم تحدد آنذاك أي اللقاحات ستكون مقبولة.

وقالت متحدثة باسم المراكز لرويترز أمس الجمعة "ستة لقاحات مصرح بها/معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أو أدرجتها منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ تفي بالمعايير للسفر إلى الولايات المتحدة".

وأمس الجمعة، قالت المراكز "في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولمساعدتها على تهيئة أنظمتها، أبلغنا شركات الطيران" باللقاحات التي سيتم قبولها، وأضافت "المراكز ستصدر إرشادات ومعلومات إضافية عند الانتهاء من متطلبات السفر".

ومن المقرر أن تنطبق متطلبات لقاح كوفيد-19 الجديدة الآن على جميع الأجانب تقريبا الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة، بمن فيهم أولئك الذين لم يخضعوا لقيود سابقة.