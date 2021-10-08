زيادة حالات تفشي عدوى كورونا في مدارس ألمانيا

المصدر: د ب أ

أفادت ملاحظات معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات بتعدد ظهور حالات تفشي عدوى كورونا في مراكز الرعاية النهارية ولاسيما في المدارس في ألمانيا منذ أغسطس الماضي.

وذكر التقرير الأسبوعي للمعهد الصادر مساء أمس الخميس أن التكرار المرصود لهذه الحالات حدث في العام الحالي في فترة تسبق نظيرتها في العام الماضي بمقدار شهرين.

وأوضح التقرير أن المعهد تم إبلاغه في الأسابيع الأربعة الماضية بحدوث 201 حالة تفش للعدوى في دور الرعاية النهارية و481 حالة تفش للعدوى في المدارس، ولفت التقرير إلى أن التطور الأخير ولاسيما في آخر أسبوعين لم يتم تقييمه على نحو جيد بعد نظرا لاحتمال ورود حالات تسجيل متأخر.

ورجح معدو التقرير أن يكون "توسيع نطاق أنشطة الاختبارات وسهولة انتقال المتحور دلتا قد لعبا دورا في الاتجاه المتزايد لتكرار حالات تفشي العدوى في دور الحضانة النهارية والمدارس".

وأشار التقرير إلى الاكتشاف المبكر للحالات بما فيها الحالات التي لا يظهر على أصحابها أعراض الإصابة.

كان رئيس المعهد لوتار فيلر أكد أول أمس الأربعاء ضرورة الإبقاء على تدابير الحماية من العدوى في دور الحضانة النهارية والمدارس وكذا في دور رعاية المسنين والمرضى وفقا لتوصيات المعهد حتى ربيع 2022، وقال: "نريد أن تظل دور الحضانة والمدارس مفتوحة، لكن مع رجاء الإبقاء على تدابير الحماية".

يشار إلى أن العديد من الولايات الألمانية ألغت الارتداء الإجباري للكمامة في المدارس.

وقال المعهد في تقريره إن عدد حالات تفشي العدوى في دور المسنين والرعاية في ألمانيا وصل في الأسبوع الماضي إلى 52 حالة، ونوه المعهد إلى حدوث تراجع ملحوظ في هذه الحالات ولاسيما بسبب ارتفاع معدلات التطعيم وتدابير النظافة الصحية.