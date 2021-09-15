زيمبابوي تمنع الموظفين الحكوميين غير الملقحين من الذهاب إلى العمل

المصدر: د ب أ

قررت حكومة زيمبابوي منع الموظفين الحكوميين غير الملقحين من الذهاب إلى العمل بأثر فوري.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانجوا للصحفيين في مؤتمر بعد اجتماع للحكومة في العاصمة هراري أمس الثلاثاء إن العاملين فقط الذين حصلوا على لقاح مضاد لفيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19) هم الذين سيسمح لهم بالذهاب إلى العمل.

وتبدأ زيمبابوي بشكل تدريجي في فتح النشاط الاقتصادي والاجتماعي بعد الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا. وسمحت السلطات للملقحين فقط بحضور التجمعات في الكنيسة أو الجلوس في المطاعم.

وحصلت زيمبابوي على 8ر11 مليون جرعة لقاح من المشتريات أو التبرعات منذ بدء برنامج الحكومة. وتلقي 9ر1 مليون شخص على الأقل التطعيم الكامل حتى يوم 13 سبتمبر من بين 10 ملايين شخص تستهدف الدولة تطعيمهم للوصول إلى المناعة الجماعية، وفقا لوزارة الصحة.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين الملقحين من بين ما يقدر بنحو 300 ألف موظف حكومي.