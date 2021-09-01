أيرلندا تلغي معظم قيود كورونا

المصدر: د ب أ

ألغت أيرلندا معظم قيود الجائحة بعد أن حقق الاتحاد الأوروبي هدفه المتمثل في تطعيم 70 % من سكانه البالغين بشكل كامل.

وفى الوقت ذاته، أظهر بحث بشأن الاستجابة المناعية الناتجة عن التطعيم بلقاحي موديرنا وفايزر أن لقاح شركة موديرنا ينتج أكثر من ضعف الأجسام المضادة لجرعة مماثلة من لقاح شركة فايزر.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء أن إسرائيل سجلت عددا قياسيا من الإصابات اليومية، مما منح حملة التعزيز بجرعة إضافية والتي بدأتها هذا الشهر دفعة جديدة.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول إنها تخصص 65 مليون دولار للمجتمعات المحلية لإنشاء مرافق لإدارة توزيع الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 عند الموافقة عليها.