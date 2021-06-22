لقاح "أبدالا" الكوبي فعّال بنسبة 92.28% ضدّ كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن "مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية" في كوبا أمس الاثنين أنّ "أبدالا"، اللّقاح التجريبي، الذي يطوّره هذا المختبر الكوبي ضدّ فيروس كورونا، برهن عن فعالية بنسبة 92,28% في مكافحة كوفيد-19.

وقال المركز في تغريدة على تويتر إنّ "أبدالا، اللّقاح الذي يطوّره مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، يظهر فعالية بنسبة 92.28% بعد ثلاث جرعات".

وبلغ هذا اللّقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية ومن المتوقّع أن يحصل في أواخر يونيو الجاري أو مطلع يوليو المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه.