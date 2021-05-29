إغلاق جزئي لأحد أكثر الموانئ ازدحاما في الصين بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أدى تفشي مرض "كوفيد-19" إلى إغلاق جزئي لأحد أكثر الموانئ ازدحاما في الصين، وهو إغلاق قد يضيف إلى التكلفة القياسية بالفعل لشحن البضائع إلى خارج الصين، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وأفادت الوكالة نقلا عن إشعار منشور على موقع التواصل الاجتماعي " وى تشات " بأن ميناء يانتيان في مركز التصدير والصناعة في شنتشن بجنوب الصين لن يقبل أي حاويات للتصدير حتى يوم غد الأحد، وذكرت وسائل إعلام رسمية بأن ساحة الحاويات في الميناء أغلقت جزئيا منذ الأسبوع الماضي بعد تفشي كوفيد 19 بين موظفي الميناء وفي المجتمع الأوسع.

وأوضحت بلومبرغ أن الاضطرابات ستستمر الاضطرابات حتى الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن تؤدي أي تأخيرات إلى زيادة الضغط على التكاليف المرتفعة بالفعل لشحن السلع من الصين، والتي ارتفعت بسبب الطلب القياسي على الصادرات، ونقص الحاويات وعوامل أخرى.