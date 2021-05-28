ماليزيا تفرض إغلاقاً كاملاً مع زيادة الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين اليوم الجمعة عن فرض "إغلاق كامل" في أنحاء البلاد بدءا من يونيو مع بلوغ أعداد المصابين بفيروس كورونا مستويات قياسية.

وقال محيي الدين إن الإغلاق الأشد صرامة الذي سيبدأ من الأول وحتى 14 يونيو حزيران سيطبق على كل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ولن يُستثنى من ذلك إلى الخدمات الضرورية.

وتزايد انتشار كوفيد-19 في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الأسابيع الأخيرة ويعود السبب جزئيا إلى السلالات المتحورة من الفيروس التي تنتقل بسرعة شديدة.

وأوضح محيي الدين في بيان أنه "في ضوء الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات اليومية الذي أظهر اتجاها تصاعديا على نحو كبير، أصبحت قدرة المستشفيات في أنحاء البلاد محدودة في معالجة مرضى كوفيد-19".

وسجلت ماليزيا 8290 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة وهو رابع يوم على التوالي تسجل فيه الإصابات أعدادا قياسية ليصل العدد الإجمالي إلى 549514.

كما سجلت 61 وفاة جراء الفيروس اليوم الجمعة.