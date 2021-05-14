العراق يلغي الحظر الشامل لمكافحة كورونا

المصدر: د ب أ

قررت السلطات العراقية اأمس الخميس إلغاء قرار حظر التجوال الشامل والتحول إلى حظر التجوال الجزئي لغاية العشرين من الشهر الجاري في أطار تدابير وقائية للحد من تفشي كوفيد 19 في البلاد.

وذكر بيان للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة فيروس كوفيد 19 في العراق أن" الحظر الجزئي سيبدأ من الساعة التاسعة مساءً وإلى الخامسة صباحاً طيلة أيام الأسبوع.

وتقرر استمرار غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي خلال فترة العيد فقط، والسماح بفتحها بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وأوضح البيان تقرر " منع استخدام الأراكيل (النرجيلة) في المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية وغلق المكان المخالف 90 يوما، والتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين وفرض الغرامات بحقهم، بالإضافة الى منع التنقل للسفر الجماعي بين المحافظات وتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة للفترة من 17 ولغاية 20 من الشهر الجاري والتشديد بارتداء الكمامات وفرض عقوبات على المخالفين.

وكانت السلطات العراقية قد قررت فرض حظر شامل للتجول لمدة عشرة أيام ودخل حيز التنفيذ ابتداءا من يوم أول أمس الأربعاء في أطار تدابير وقائية للحد من تفشي مرض كوفيد 19-الذي يسببه فيروس كورونا.