أوغندا تكتشف سلالة متحورة لفيروس كورونا مصدرها الهند

المصدر: د ب أ

اكتشفت أوغندا سلالة متحورة لفيروس كورنا المسبب لمرض كوفيد -19 تم رصدها لأول مرة في الهند، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة، التي نصحت الأوغنديين بتكثيف الاحتياطات لتقليل مخاطر الإصابة.

وقالت وزارة الصحة في بيان على تويتر اليوم الخميس "يجب ان يكون هذا بمثابة دعوة لليقظة بالنسبة لنا جميعا"، متابعة "إذا كنت مؤهلاً، تلقى التطعيم الآن."

وأكدت أوغندا 41797 حالة إصابة بفيروس كورونا و342 حالة وفاة منذ أن أعلنت عن أول إصابة العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الصحة حتى أول أمس الثلاثاء.

يأتي إعلان الحكومة عن السلالة المتحورة الجديدة بعد يوم من تعليق كينيا، جارتها في شرق أفريقيا، الرحلات الجوية من وإلى الهند لمدة أسبوعين بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.