نيودلهي تمدد العمل بإجراءات الإغلاق لأسبوع آخر

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي أرفيند كيجريوال تمديد إجراءات الإغلاق بالمدينة لمدة أسبوع آخر في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة إنديان إكسبريس عن كيجريوال القول "الوضع الوبائي تدهور، ولذلك بدأنا الأسبوع الماضي تطبيق إجراءات الاغلاق لمدة ستة أيام، تنتهي غدا".

وأوضح: "لقد كان سلاحا لموجهة جائحة كورونا. وفي ظل استمرار ارتفاع حالات الاصابة، قمنا بمشاورات وقررنا تمديد العمل بإجراءات الاغلاق لمدة أسبوع آخر".

وسجلت الهند 349 ألفا و391 حالة إصابة و2767 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.