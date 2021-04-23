الكويت تسجل 1432 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 1432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 264198.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 9 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 1502.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 222 تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 1312 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 247136.