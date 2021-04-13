وفيات كورونا في فرنسا تقترب من 100 ألف

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية اليوم الثلاثاء أن فرنسا سجلت 324 وفاة جديدة في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، مقارنة مع 385 أمس الاثنين، ليقترب إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة من 100 ألف.

كما ارتفع عدد المصابين في وحدات الرعاية المكثفة 36 حالة إلى 5952 في مستوى قياسي جديد خلال العام 2021.

وتأمل فرنسا أن يساهم تكثيف حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في استعادة السيطرة على أحدث تفشي للمرض، والذي تفاقم بسبب سلالات جديدة.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس في البرلمان إن فرنسا ستعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل في محاولة لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها هناك لأول مرة.