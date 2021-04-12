مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 135.75 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و71622.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 562084 31200175

البرازيل 351334 13445006

الهند 169275 13358805

فرنسا 98750 5058680

روسيا 242469 4641390

المملكة المتحدة 127087 4369775

إيطاليا 114254 3769814

تركيا 33939 3849011

إسبانيا 76328 3347512

ألمانيا 78426 3004005.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 14713 924946

34 ‬‬‬‬- الأردن 7773 665735

38 - المغرب 8891 501688

40 - لبنان 6661 496846

41 - الإمارات 1531 483747

42 - السعودية 6754 398435.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.