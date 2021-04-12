مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 135.75 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و71622.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة              562084                        31200175

البرازيل                         351334                         13445006

الهند                            169275                         13358805

فرنسا                           98750                          5058680

روسيا                         242469                          4641390

المملكة المتحدة         127087                         4369775

إيطاليا                       114254                       3769814

تركيا                       33939                           3849011

إسبانيا                  76328                           3347512

ألمانيا                   78426                           3004005.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها               عدد الوفيات                 عدد الإصابات

26 - العراق                     14713                       924946

34 ‬‬‬‬- الأردن                      7773                       665735

38 - المغرب                   8891                      501688

40 - لبنان                      6661                      496846

41 - الإمارات                 1531                       483747

42 - السعودية               6754                      398435.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • كوفيد-19،
  • البرازيل ،
  • الهتد،
  • الولايات المتحدة
طباعة Email
↑ أعلى