مستجدّات فيروس كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 135.75 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و71622.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 562084 31200175
البرازيل 351334 13445006
الهند 169275 13358805
فرنسا 98750 5058680
روسيا 242469 4641390
المملكة المتحدة 127087 4369775
إيطاليا 114254 3769814
تركيا 33939 3849011
إسبانيا 76328 3347512
ألمانيا 78426 3004005.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق 14713 924946
34 - الأردن 7773 665735
38 - المغرب 8891 501688
40 - لبنان 6661 496846
41 - الإمارات 1531 483747
42 - السعودية 6754 398435.
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.