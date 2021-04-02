أوكرانيا تسجل عددا قياسيا من حالات الإصابة والوفاة اليومية بكورونا

المصدر: رويترز

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الجمعة إن أوكرانيا سجلت 19893 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي للإصابات اليومية.

وأضاف أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بلغت 433 مقارنة مع الرقم القياسي السابق البالغ 421 في الأول من أبريل نيسان. وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الوفيات مستويات قياسية.

ولم يذكر ستيبانوف سبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات. وقال في وقت متأخر أمس الخميس إن أوكرانيا أكدت بعض حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي اكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وقال إن 5040 شخصا نقلوا إلى المستشفى خلال اليوم السابق وهو نفس العدد تقريبا أمس الخميس.

وفرضت العديد من المدن الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف، بالفعل إجراءات عزل صارمة.

وسجلت أوكرانيا في المجمل مليونا و711630 إصابة و33679 وفاة حتى الثاني من أبريل.