الرئيس الباكستاني يعلن إصابته بكورونا

المصدر: رويترز

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي على تويتر اليوم الاثنين، بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، إن الفحوص أكدت إصابته بكوفيد-19.

وقال "تلقيت جرعة أولى من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ في النمو بعد جرعة (ثانية) كانت مقررة في غضون أسبوع. من فضلكم استمروا في التزام الحذر".

وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأثبتت الفحوص إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19 هذا الشهر بعد يومين من تلقيه جرعة أولى من اللقاح.

وقال مسؤولون إنه أصيب على الأرجح قبل التطعيم.