مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 104.13 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و258826.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                        إجمالي الوفيات                       عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                447246                              26500055

الهند                                             ‭‭154596‬‬                              ‭‭10777284‬‬

البرازيل                                         226309                                  9283418

روسيا                                          74684                                    3901204

المملكة المتحدة                           109335                                   3871825

فرنسا                                       77595                                      3251160

إسبانيا                                     60370                                      2883465

إيطاليا                                   89820                                      2583790

تركيا                                      26354                                      2501079

ألمانيا                                   59327                                     2243995.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                        عدد الوفيات                        عدد الإصابات

28- العراق                              13079                                 623072 

‬‬ 34‭‭‭‭‬‬‬‬- المغرب                           8323                                  473047  

39 - السعودية                       6386                                  368945

40 - الأردن                           4344                                   330474

42 - الإمارات                       878                                     313626

43 - لبنان                         3226                                    305842.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جغرينتش.

 

كلمات دالة:
  • كوفيد-19،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة،
  • رويترز
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