مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 104.13 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و258826.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 447246 26500055
الهند 154596 10777284
البرازيل 226309 9283418
روسيا 74684 3901204
المملكة المتحدة 109335 3871825
فرنسا 77595 3251160
إسبانيا 60370 2883465
إيطاليا 89820 2583790
تركيا 26354 2501079
ألمانيا 59327 2243995.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28- العراق 13079 623072
34- المغرب 8323 473047
39 - السعودية 6386 368945
40 - الأردن 4344 330474
42 - الإمارات 878 313626
43 - لبنان 3226 305842.
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جغرينتش.