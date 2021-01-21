إندونيسيا تسجل أكبر عدد من الوفيات منذ تفشي كورونا

المصدر: د ب أ

سجلت إندونيسيا أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 منذ بدء تفشي المرض، في الوقت الذي تم فيه تمديد القيود المفروضة على الحركة لمدة أسبوعين إضافيين في جزيرتي بالي وجاوة الرئيسيتين.

وأكدت السلطات 346 حالة وفاة خلال 24 ساعة حتى منتصف نهار الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 27 ألف شخص.

وقد ثبتت إصابة 11703 أشخاص بمرض كوفيد -19 خلال نفس الفترة، ليصل الإجمالي إلى 921الف و632.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء، قامت إندونيسيا بتلقيح 60815 شخصًا في الأسبوع الأول من حملة التطعيم.

وتم تمديد قيود الحركة في جاوة وبالي لمدة أسبوعين حتى 8 فبراير المقبل.