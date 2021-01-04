أمريكا.. خطة لتوفير لقاح كورونا عبر تقسيم الجرعة للنصف

المصدر: رويترز

قال منصف سلاوي، رئيس عملية "راب سبيد" المخصصة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الأحد، إن هناك خطة لتوفير نصف الجرعة المتوقعة من لقاح "موديرنا" من أجل تسريع جهود مكافحة الوباء.

وأضاف سلاوي في مقابلة عبر قناة "سي بي أس" الأمريكية أن المسؤولين الفيدراليين يبحثون الفكرة مع "موديرنا" وإدارة الغذاء والدواء "أف دي أيه".

يذكر أنه يجب توفير لقاح "موديرنا" بجرعتين.

وقال سلاوي: "نحن نعلم، فيما يخص لقاح موديرنا، أنه إن حصل الأشخاص الذي تتفاوت أعمارهم بين 18 إلى 55 عاما، على جرعتين بنصف الكمية، فإنه سيمكننا بذلك مضاعفة عدد الحاصلين على اللقاح بالجرعات المتوفرة لدينا".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى "أننا نعلم بأنها (نصف الكمية) تحث استجابة مناعية مطابقة للجرعة الكاملة".

ولم ترد موديرنا أو "أف دي أيه" على طلب رويترز التعليق.

من جهتها، أعلنت المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية منها "سي دي سي" إنها قامت بتلقيح 4,225,756 بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19، عبر البلاد حتى صباح السبت، وأكدت توزيع 13,071,925 جرعة.

كما وافقت الولايات المتحدة على لقاح "فايزر"، الذي يجب أيضا منحه على جرعتين، وقد تأخرت جهود التلقيح رغم توقعات بأن يتم توفيره لحوالي 20 مليون شخص بنهاية عام 2020.

وعبر سلاوي عن تفاؤله بأن يتم تسريع جهود التلقيح، ونفى الأنباء حول منح الأولوية للأشخاص لأخذ الجرعة الأولى، والتقليل من كميات الجرعة الثانية، وقال إن تقسيم الجرعة الأولية إلى النصف يعد قرارا "خيارا مقبولا بالاعتماد على الحقائق والأرقام".

وقال سلاوي إنه سيتضح في الربيع القادم إن كان الحاصلون على اللقاح سيتمكنون من نشر المرض لغيرهم.