مدينة ألمانية تخطط لإغلاق آخر لمكافحة كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت ولاية سكسونيا الألمانية اليوم الثلاثاء أنها تخطط لتشديد آخر لإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت حكومة الولاية اليوم الثلاثاء أنه من المقرر إغلاق مدارس ورياض أطفال وكثير من المحلات اعتبارا من يوم الاثنين القادم.

وأعلنت حكومة ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا أنه من المقرر بذلك القيام برد فعل على الزيادة القوية في عدد حالات الإصابة.

ومن جانبها أعلنت ولاية تورينجن الألمانية أنه من المقرر ألا يتم تخفيف قيود التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدار أيام عيد الميلاد "كريسماس" وليلة رأس السنة.

واتفقت الحكومة المحلية للولاية على ذلك اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

ولا يزال من المقرر التشاور بشأن هذا المقترح مع البرلمان المحلي لولاية تورينجن والمحليات التابعة للولايات.