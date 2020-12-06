"فايزر" تتقدم بطلب ترخيص طارئ للقاح كورونا في الهند

المصدر: رويترز

تقدمت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية بطلب للسلطات الهندية، لترخيص لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد للاستخدام الطارئ، وفقا لما نقلت رويترز عن وسائل إعلام محلية.

وكانت فايزر هي الشركة الأولى، وقد تكون الوحيدة، التي تقدمت بطلب ترخيص للقاحها حتى الآن في البلاد التي رصدت ثاني أعلى عدد إصابات في العالم على أراضيها.

وكانت بريطانيا أول دولة تصرح باستخدام لقاح فايزر، وتبعتها البحرين بقرار ترخيص طارئ أعلنت عنه الجمعة.

وأصدرت كل من البحرين وبريطانيا موافقتها على استخدام اللقاح بالاعتماد على البيانات التي قدمتها فايزر بشأن نتائج التجارب وسلامة اللقاح وفعاليته.

وتنتظر الولايات المتحدة ودول أوروبية ترخيص سلطاتها الصحية لاستخدام اللقاح، الذي تقوم الدول بتدقيق بيانات تجاربه ودراستها حاليا.

وفي هذه الأثناء، تبدأ بريطانيا الأسبوع المقبل تلقيح أول 800 ألف شخص، مع إعطاء الأولوية للمسنين في دور الرعاية.

وشهدت الآونة الأخيرة إعلان عدد من الشركات المصنعة للأدوية عن نجاح تجاربها بشأن اللقاحات المضادة لكورونا، التي قامت بتطويرها.

وأعلنت "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك" عن أن فعالية لقاحها وصلت 95 بالمئة، وأعلنت "موديرنا" الأمريكية عن لقاح بكفاءة بلغت 94.5 بالمئة.