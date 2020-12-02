دولة توجه تهماً جنائية ضد 4 مصابين بكورونا

المصدر: د ب أ

طلبت السلطات في تايلاند من مسؤولين، اليوم الأربعاء، توجيه تهم جنائية ضد أربعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا، دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية من ميانمار.

وطلب وزير الصحة، أنوتين تشارنفيراكول، من حاكمي إقليمي "تشيانج ماي" و"تشيانج راي" الشماليين، محاكمة التايلانديين الأربعة الذين دخلوا البلاد بدون تصريح، ولم يخضعوا للحجر الصحي الإلزامي الذي تبلغ مدته 14 يوما، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مركز معلومات "كوفيد-19".

وقال أنوتين للصحفيين أمس الثلاثاء: "ما كان يجب أن يحدث ذلك. إنه عمل صادر عن قلة من الاشخاص الأنانيين، مما تسبب في مشاكل للكثير من التايلانديين الآخرين هناك."

وأوضح مركز معلومات "كوفيد-19"، أنه ليست لديه أى خطط لفرض إغلاق في إقليمي "تشيانج ماي" و"شيانج راي".

وقد أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الاربعاء تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لوافدين من 11 دولة، أغلبهم من التايلانديين العائدين للبلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 4026 حالة.

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" نقلا عن مركز إدارة أزمة "كوفيد-19"، بأن جميع الاصابات الجديدة لوافدين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 16نوفمبر وحتى 30 من الشهر نفسه. ولم تظهر أعراض الاصابة على أي من الحالات.

وقد تعافى من مرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، 3822 شخصا في البلاد، بينما لا يزال هناك 144 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي الوقت نفسه، مازالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في البلاد.