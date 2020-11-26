بوتين يفتتح مصنع أدوية لكورونا

المصدر: رويترز

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مصنع أدوية في سيبيريا سيصنع أدوية لعلاج مرض كوفيد-19 في الوقت الذي سجلت فيه روسيا أرقاما قياسية عالية للإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا.

وشهدت روسيا ارتفاعا في عدد الإصابات منذ سبتمبر، لكن السلطات قاومت فرض الإغلاق واعتمدت بدلا من ذلك على إجراءات محددة في مناطق معينة.

وفي حديثه في حفل الافتتاح عبر رابط الفيديو، قال بوتين إن المصنع سينتج أدوية كوفيد-19، وكذلك الأدوية المستخدمة لعلاج السل والسكري والتهاب الكبد وأمراض أخرى.

وقال: "الناس في حاجة لهذه الأدوية.. يحتاجون إليها حرفيا كل يوم."

وسجلت روسيا ارتفاعا قياسيا بلغ 25487 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس و524 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهذه أعلى أرقام تسجلها منذ بداية التفشي.

وأفادت وكالة أنباء تاس ووكالة الإعلام الروسية اليوم أن هيئة مراقبة الرعاية الصحية (روزدرافنادزور) قالت إن بعض المناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 145 مليون نسمة تعاني انشغال أسرة المستشفيات الخاصة بمرضى كوفيد-19.

ومددت السلطات في موسكو، التي سجلت 6075 حالة جديدة اليوم، فترة العزل الذاتي الموصى بها للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ومن هم ضمن الفئات المعرضة للخطر حتى 15 يناير.