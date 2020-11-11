ثلثا البريطانيين سيحصلون على لقاح ضد كوفيد-19

المصدر: رويترز

أفاد استطلاع للرأي نُشر اليوم الأربعاء بأن ما يقرب من ثلثي الناس في بريطانيا يقولون إنهم سيحصلون على لقاح ضد كوفيد-19، لكن الأصغر سنا مرشحون على نحو أكبر بكثير لرفض التطعيم.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة كانتر لبحوث الرأي العام أن 22 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم من المؤكد قطعا أو على الأرجح لن يحصلوا على اللقاح وأن النسبة ترتفع إلى 38 بالمئة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و24 عاما.

وقال خمسة بالمئة فقط ممن في سن 65 عاما أو أكبر و16 بالمئة ممن تتراوح أعمارهم بين 55 عاما و64 عاما إنهم لن يخضعوا للتطعيم قطعا أو على الأرجح.

وقالت شركة كانتر إن الاستطلاع توصل إلى أن 75 بالمئة من الحاصلين على درجة تعليمية يعتزمون الحصول على اللقاح مقابل 57 بالمئة ممن لم يحصلوا على أي مستوى من التعليم.

وقال مات هانكوك وزير الصحة أمس الثلاثاء إن التطعيم ضد كوفيد-19 سيكون اختياريا في بريطانيا.