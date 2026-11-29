789 ضعفاً زيادة في حجم الاقتصاد خلال 54 عاماً.. والناتج المحلي يصل إلى 552 مليار دولار

13.2 % متوسط النمو السنوي المركب للناتج المحلي مقابل 6.9 % عالمياً

766 مليار دولار دولي حجم الاقتصاد بالقوة الشرائية.. ونموه يتجاوز المتوسط العالمي

941 مليار دولار دولي الدخل القومي الإجمالي بالقوة الشرائية في 2024

11.3 % نمواً تراكمياً للناتج بالقوة الشرائية بين 2019 و2024



لم يكن صعود الاقتصاد الإماراتي من 700 مليون دولار إلى 552 مليار دولار مجرد زيادة في قيمة الناتج المحلي، بل كان تحولاً اقتصادياً واسعاً، أعاد رسم موقع الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، خلال أكثر من نصف قرن، ففي الوقت الذي سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية متوسط نمو سنوي مركب بلغ 6.9 % خلال الفترة 1970–2024 حقق الاقتصاد الإماراتي معدلاً بلغ 13.2 %، أي ما يقارب ضعف المتوسط العالمي، ليتضاعف حجمه نحو 789 مرة خلال 54 عاماً، في مسيرة تعكس انتقال الدولة من اقتصاد ناشئ محدود القاعدة الإنتاجية إلى اقتصاد واسع الأنشطة، يتمتع بحضور متنامٍ في التجارة والاستثمار والخدمات والصناعة.

وتكشف قراءة تحليلية، أجراها مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لمؤشرات كتاب «المؤشرات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة» أن هذا التحول لم يقتصر على الارتفاع في القيمة الاسمية للناتج، وإنما امتد إلى النمو وفق تعادل القوة الشرائية بأسعار ثابتة، حيث ارتفع الناتج المحلي من 211 مليار دولار دولي عام 1990 إلى 766 ملياراً في 2024، بمتوسط نمو سنوي مركب بلغ 3.9 %، مقابل 3.2 % عالمياً.

وتبرز أهمية هذه المقارنة في أنها تقدم قراءة أعمق لمسار النمو الاقتصادي، وتوضح أن التفوق الإماراتي لم يكن مرتبطاً بارتفاع الأسعار وحده، بل صاحبه توسع في حجم النشاط الاقتصادي الفعلي، كما تكشف مؤشرات الدخل القومي الإجمالي عن بعد إضافي لهذا التحول، مع بلوغه 941 مليار دولار دولي وفق تعادل القوة الشرائية في 2024، بما يعكس اتساع الدخل المرتبط بالاقتصاد الإماراتي.

وتستعرض الحلقة الأولى من سلسلة التقارير الأسبوعية للمركز تطور الناتج المحلي والقومي عبر أربعة مؤشرات رئيسية، مع تحليل الفوارق بين النمو الاسمي والنمو بأسعار ثابتة، ومقارنة الأداء الإماراتي بالمتوسطات العالمية والإقليمية، وصولاً إلى استشراف ما تعنيه هذه التحولات لمستقبل الاقتصاد الوطني.

تضاعف تاريخي

شهد الاقتصاد الإماراتي خلال العقود الخمسة الماضية توسعاً متدرجاً في حجمه، تزامن مع تطور البنية الاقتصادية واتساع الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من نحو 700 مليون دولار عام 1970 إلى 44 مليار دولار في 1980، قبل أن يتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2000، في مرحلة اتسمت بتوسع الاستثمارات وتطور قطاعات التجارة والنقل والخدمات.

ومع دخول الألفية الجديدة تسارعت الزيادة المطلقة في حجم الاقتصاد، ليرتفع الناتج إلى 308 مليارات دولار في 2010، ثم إلى 434 مليار دولار في 2019، وصولاً إلى 552 مليار دولار في 2024، مسجلاً متوسط نمو سنوي مركب بلغ 13.2 % خلال الفترة التاريخية، ويعني ذلك أن القيمة الاسمية للاقتصاد تضاعفت نحو 789 مرة، بزيادة إجمالية تجاوزت 551 مليار دولار، واللافت أن نحو 81 % من هذه الزيادة المطلقة تحقق منذ عام 2000، ما يعكس اتساع حجم النشاط الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير كبر القاعدة الاقتصادية، وتغير الأسعار.

وتكشف هذه المسيرة عن تحول في طبيعة الاقتصاد الإماراتي، الذي انتقل من مرحلة تأسيس البنية الاقتصادية إلى بناء منظومة متنوعة من الأنشطة والأسواق، كما يبرز أثر النمو المركب في تفسير حجم التحول؛ إذ إن استمرار التوسع عبر عقود يؤدي إلى تراكم زيادات كبيرة في الناتج، حتى عندما تختلف معدلات النمو من مرحلة إلى أخرى.

ومع ذلك فإن تضاعف الناتج 789 مرة يمثل زيادة في قيمته بالأسعار الجارية، ولا يعني تضاعف الإنتاج الحقيقي بالمقدار نفسه، وهو تمييز ضروري لفهم طبيعة النمو التاريخي.

تفوق عالمي

تكتسب تجربة النمو الإماراتية أهمية إضافية عند وضعها في سياق المقارنات الدولية، إذ تكشف المؤشرات عن تفوق واضح في متوسط النمو السنوي المركب للناتج المحلي بالأسعار الجارية على المستويين العالمي والإقليمي، فخلال الفترة 1970–2024 بلغ المعدل الإماراتي 13.2 %، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 6.9 % بفارق 6.3 نقاط مئوية، كما تفوق على متوسط الدول العربية البالغ 8.6 %، وعلى متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 8.3 %، وتعني هذه الفوارق أن متوسط النمو الإماراتي بلغ نحو 1.9 مرة نظيره العالمي، وهي نسبة تعكس سرعة التوسع الاسمي للاقتصاد الوطني مقارنة بالمجموعات المرجعية.

ولا تقتصر أهمية هذه النتيجة على حجم الفارق، بل تمتد إلى استمراره عبر فترة تاريخية طويلة شهدت تغيرات اقتصادية عالمية واسعة، من تقلبات أسواق الطاقة إلى الأزمات المالية والتحولات في التجارة الدولية.

ويمكن قراءة هذا الأداء في ضوء التوسع، الذي شهدته الدولة في البنية التحتية والموانئ والمطارات والخدمات المالية والمناطق الاقتصادية والأنشطة التجارية، وهي عوامل أسهمت في بناء بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب الاستثمارات وتطوير الأنشطة الإنتاجية، لكن التفوق في النمو الاسمي لا يعادل بالضرورة تفوقاً مماثلاً في نمو الإنتاج الحقيقي، نظراً إلى تأثير تغير الأسعار، ولذلك تكتسب المؤشرات المقاسة بأسعار ثابتة أهمية خاصة عند تقييم مدى استدامة النمو الاقتصادي.

القوة الشرائية

تقدم مؤشرات الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية بأسعار عام 2021 الثابتة منظوراً مختلفاً لمسيرة الاقتصاد الإماراتي، إذ تسمح بقياس تطور حجم النشاط الاقتصادي مع مراعاة فروق مستويات الأسعار بين الدول.

وتظهر السلسلة التاريخية ارتفاع الناتج وفق هذا المقياس من 211 مليار دولار دولي في 1990 إلى 487 ملياراً في 2010، قبل أن يصل إلى 688 ملياراً في 2019، ثم 766 مليار دولار دولي في 2024، وبذلك تضاعف الناتج نحو 3.6 مرات خلال 34 عاماً، بمتوسط نمو سنوي مركب بلغ 3.9 %، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 3.2 %، ومتوسط الدول العربية البالغ 3.5 %، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 3.6 %.

وتحمل هذه النتيجة أهمية خاصة، لأنها تؤكد أن التوسع الاقتصادي الإماراتي لم يقتصر على ارتفاع القيمة النقدية للناتج، بل تحقق أيضاً وفق مقياس ثابت الأسعار، بما يشير إلى نمو حجم النشاط الاقتصادي الفعلي.

كما أن تجاوز المتوسط العالمي بمقدار 0.7 نقطة مئوية سنوياً يمثل فارقاً تراكمياً مؤثراً على المدى الطويل، نظراً إلى أن الاختلافات المحدودة في معدلات النمو المركب، يمكن أن تنتج عنها فروق كبيرة في حجم الاقتصادات بعد عقود.

وتكشف المقارنة بين المؤشرات الاسمية والثابتة الأسعار أن الفارق بين النمو الإماراتي والعالمي يصبح أقل عند استخدام المقياس الثاني، مع اختلاف الفترات الزمنية، ما يؤكد أهمية الفصل بين ارتفاع قيمة الاقتصاد، وتوسع إنتاجه الحقيقي.

تجاوز الجائحة

تظهر المؤشرات أن الاقتصاد الإماراتي استطاع تجاوز مستويات النشاط المسجلة قبل جائحة كورونا، ليس فقط بالأسعار الجارية، وإنما أيضاً وفق تعادل القوة الشرائية بأسعار ثابتة، فقد بلغ الناتج المحلي بالأسعار الجارية 434 مليار دولار في 2019، قبل أن يسجل 422 ملياراً في 2021، ثم يعود إلى مسار الارتفاع، ليصل إلى 552 مليار دولار في 2024، وبذلك تجاوز مستواه السابق للجائحة بنحو 118 مليار دولار، تعادل زيادة تراكمية بلغت 27.2 %.

أما وفق تعادل القوة الشرائية بأسعار 2021 الثابتة فقد ارتفع الناتج من 688 مليار دولار دولي في 2019 إلى 766 ملياراً في 2024، بزيادة بلغت 11.3 %.

وتكتسب النتيجة الثانية أهمية أكبر في تقييم التعافي الاقتصادي، لأنها تشير إلى أن النشاط الاقتصادي تجاوز مستوياته السابقة وفق مقياس لا يعتمد على تغير الأسعار الجارية، كما تكشف المؤشرات عن استمرار التوسع خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الناتج بالقوة الشرائية من 657 مليار دولار دولي في 2021 إلى 766 ملياراً في 2024، بزيادة تراكمية بلغت نحو 16.6 %.

وتعكس هذه النتائج قدرة الاقتصاد على استعادة مسار النمو بعد الاضطرابات العالمية، مستفيداً من اتساع أنشطته الاقتصادية وترابطه بالأسواق الدولية، ومع ذلك فإن الحكم على مرونة الاقتصاد بصورة شاملة يتطلب دراسة أداء القطاعات المختلفة ومصادر النمو، إذ لا تكشف المؤشرات الإجمالية وحدها مدى مساهمة كل نشاط اقتصادي في التعافي.

الدخل القومي

لا تكتمل قراءة التحول الاقتصادي الإماراتي عند حدود الناتج المحلي الإجمالي، إذ توفر مؤشرات الدخل القومي الإجمالي بعداً إضافياً،يتعلق بحجم الدخل الأولي المرتبط بالمقيمين في الاقتصاد، بما يشمل أثر التدفقات الأولية من الخارج وإليه.

وتكشف مؤشرات الدخل القومي وفق تعادل القوة الشرائية بأسعار 2021 الثابتة عن ارتفاعه من 360 مليار دولار دولي عام 2001 إلى 519 ملياراً في 2010، قبل أن يصل إلى 721 ملياراً في 2019، ثم 941 ملياراً في 2024، وبذلك تضاعف الدخل القومي نحو 2.6 مرة خلال 23 عاماً، بمتوسط نمو سنوي مركب بلغ 4.3 %، مقابل 2.6 % عالمياً.

وتجاوز المعدل الإماراتي كذلك متوسط الدول العربية البالغ 4 %، ومتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 3.7 %، ما يعكس تفوقاً نسبياً في وتيرة نمو الدخل القومي، خلال الفترة المدروسة.

وتبرز أهمية هذا المؤشر في أنه يوسع نطاق التحليل من الإنتاج المتحقق داخل الدولة إلى الدخل الأولي العائد للمقيمين في الاقتصاد، ما يساعد على تكوين صورة أشمل عن تطور القدرة الاقتصادية، كما أن استمرار ارتفاع الدخل القومي خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى 941 مليار دولار دولي في 2024، يشير إلى اتساع هذا المؤشر بالتوازي مع نمو الناتج المحلي، ويطرح تساؤلات بحثية حول طبيعة العلاقة بينهما ومصادر الدخل المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المحلي والخارجي.

مقارنة المؤشرين

تظهر المقارنة بين الناتج المحلي والدخل القومي وفق تعادل القوة الشرائية فارقاً لافتاً في القيم المسجلة خلال عام 2024، إذ بلغ الناتج المحلي 766 مليار دولار دولي، مقابل 941 ملياراً للدخل القومي الإجمالي.

ويصل الفارق الحسابي بين المؤشرين إلى نحو 175 مليار دولار دولي، أي ما يعادل 22.8 % من قيمة الناتج المحلي وفق الأرقام المنشورة، كما تكشف المقارنة السنوية أن الدخل القومي بالقوة الشرائية ارتفع بنحو 6 % خلال 2024، مقابل زيادة بلغت نحو 4.1 % في الناتج المحلي وفق المقياس نفسه.

وتبرز هذه النتائج أهمية دراسة العلاقة بين الإنتاج والدخل، خصوصاً في اقتصاد يتمتع بانفتاح واسع على التجارة والاستثمار والأسواق الدولية، غير أن الفارق بين المؤشرين لا يمكن اعتباره بالكامل دخلاً صافياً متدفقاً من الخارج، نظراً إلى اختلاف منهجيات التقدير والتحويل بالقوة الشرائية.

وتتطلب القراءة المحاسبية الدقيقة مقارنة الناتج المحلي والدخل القومي بالأسعار الجارية وبالعملة نفسها، إلى جانب تحليل صافي الدخل الأولي من الخارج.

وتتمثل القيمة البحثية لهذه المقارنة في أنها تفتح المجال أمام دراسة أعمق لمصادر الدخل القومي، ومدى ارتباطها بالإنتاج المحلي والعوائد الاقتصادية العابرة للحدود.

طريقة الأطلسي

تعزز مؤشرات الدخل القومي الإجمالي بطريقة الأطلسي الصورة التاريخية لاتساع الاقتصاد الإماراتي، إذ تظهر ارتفاع الدخل القومي من نحو ملياري دولار في 1972 إلى 98 مليار دولار في 2000، ثم 291 ملياراً في 2010، وصولاً إلى 566 مليار دولار في 2024، وبذلك تضاعف الدخل القومي وفق هذا المقياس نحو 283 مرة خلال 52 عاماً، بمتوسط نمو سنوي مركب بلغ 11.5 %.

وتكشف المقارنة الدولية أن المعدل الإماراتي تجاوز المتوسط العالمي البالغ 6.7 %، ومتوسط الدول العربية البالغ 8.3 %، ومتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 8 %.

ويعكس هذا الأداء اتساع القيمة الاسمية للدخل القومي الإماراتي بوتيرة تفوقت على المتوسطات المرجعية خلال الفترة التاريخية.

وتستخدم طريقة الأطلسي متوسطات معدلة لأسعار الصرف عند تحويل الدخل القومي إلى الدولار الأمريكي، بهدف الحد من تأثير التقلبات قصيرة الأجل، ما يجعلها أداة مستخدمة في المقارنات الدولية للدخل، لكن هذا المؤشر يظل مقوماً بالأسعار الجارية، ولذلك لا يمكن التعامل مع معدل نموه باعتباره مقياساً مباشراً لنمو الدخل الحقيقي.

وتؤكد النتائج، رغم اختلاف طرق القياس، أن توسع الاقتصاد الإماراتي انعكس على مؤشرات الإنتاج والدخل القومي معاً، وهو ما يعزز أهمية الجمع بينهما عند تقييم الأداء الاقتصادي طويل الأجل.

قاعدة أكبر

تطرح المقارنة بين مراحل النمو التاريخية سؤالاً حول طبيعة التوسع الاقتصادي في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد بلوغ الناتج المحلي مستوى يتجاوز نصف تريليون دولار، فقد ارتفع الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 523 مليار دولار في 2023 إلى 552 ملياراً في 2024، بزيادة بلغت 29 مليار دولار، تعادل نحو 5.5 %، مقارنة بمتوسط نمو سنوي مركب بلغ 13.2 % خلال الفترة التاريخية الممتدة منذ 1970.

ولا تعني هذه الفجوة بالضرورة تراجع قوة الاقتصاد، إذ تختلف الزيادة المطلقة المطلوبة لتحقيق معدل نمو معين باختلاف حجم القاعدة الاقتصادية، فعندما كان الناتج المحلي يبلغ 44 مليار دولار في 1980 كانت زيادة بنسبة 10 % تعادل 4.4 مليارات دولار، بينما تتطلب النسبة نفسها عند مستوى 552 مليار دولار إضافة 55.2 مليار دولار.

وتكشف هذه المقارنة أن المحافظة على معدلات نمو مرتفعة تصبح أكثر تطلباً من حيث الزيادة المطلقة في الإنتاج كلما اتسع حجم الاقتصاد.

ومن هنا تبرز أهمية الانتقال في تقييم الأداء من التركيز على النسب السنوية وحدها إلى دراسة القيمة المضافة الجديدة، وإنتاجية عوامل الإنتاج، وكفاءة تخصيص الاستثمارات، وقدرة القطاعات الاقتصادية على تحقيق نمو مستدام.

آفاق المستقبل

تكشف المؤشرات الأربعة عن اقتصاد شهد توسعاً تاريخياً واسعاً، مع استمرار تفوق معدلات نموه على المتوسطات العالمية والإقليمية وفق المقاييس، والفترات الزمنية المختلفة.

ويبرز الناتج المحلي بالأسعار الجارية حجم التحول في القيمة الاسمية للاقتصاد، بينما يوضح الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بأسعار ثابتة أن التوسع لم يكن نتيجة تغير الأسعار وحده، أما مؤشرات الدخل القومي فتضيف بعداً يرتبط بحجم الدخل الأولي المرتبط بالمقيمين في الاقتصاد، وتفتح المجال أمام دراسات أكثر تفصيلاً حول العلاقة بين الإنتاج المحلي والعوائد الاقتصادية.

وفي ضوء هذه النتائج تتمثل المسألة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة في قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحويل الحجم، الذي بلغه إلى مزيد من الإنتاجية والقيمة المضافة، وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية والصناعات المتقدمة والخدمات المعرفية والتكنولوجيا في النمو، فالاقتصاد الذي انتقل من أقل من مليار دولار إلى أكثر من نصف تريليون دولار خلال 54 عاماً يواجه اليوم تحدياً مختلفاً عن تحديات مراحل التأسيس والتوسع الأولى؛ يتمثل في المحافظة على جودة النمو واستدامته في ظل قاعدة اقتصادية أكبر وبيئة دولية أشد تنافسية.

وتؤكد قراءة المؤشرات أن الإنجاز الاقتصادي الإماراتي لا يقاس فقط بحجم الناتج الذي تحقق، وإنما أيضاً بقدرة الاقتصاد على مواصلة النمو الحقيقي، وتوسيع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسيته في العقود المقبلة.