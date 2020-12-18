دبي تزداد تألقاً .. انطلاقة مبهرة لمهرجان التسوق

المصدر: متابعة ــــ القسم الاقتصادي

انطلقت أمس الدورة الـ 26 من مهرجان دبي للتسوّق، التي تستمر حتى 30 يناير المقبل تحت شعار «اكتشف عالما من الروائع» ، لتقدم لسكان دبي وزوّارها العديد من التجارب المميزة على مدار 45 يوماً، بما فيها الأسواق المميزة والفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية والتخفيضات، التي تقدمها مراكز التسوّق والمحال التجارية، إلى جانب فرص الربح الوفيرة لجوائز قيمة للزوار والمقيمين لتضيف إليهم المزيد من البهجة والسعادة.

ويقدم مهرجان دبي للتسوّق هذا العام والذي يتزامن مع انطلاق حملة أفضل شتاء في العالم، العديد من الفعاليات المباشرة والأنشطة والعروض الترويجية والخصومات في عدد من مراكز التسوّق والوجهات في دبي.

وحدّدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوّق - أبرز الأنشطة والفعاليات التي ستقام في مختلف أنحاء المدينة خلال هذه الدورة للمهرجان، وتقام في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

احتفالات

وتستعد قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي لاحتضان الحفل الموسيقي العائلي جينغل بيل روك، اليوم أيضاً، وسيشهد الحفل تقديم باقة من الأغاني المحببة لموسم الأعياد من إبداع نخبة من المواهب الفنية والموسيقية، ليوفر للزوّار الخيار الأمثل للاحتفال بموسم الأعياد، ضمن بيئة آمنة تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي. كما تستضيف قاعة الشيخ سعيد، غداً، أيضاً حفل «راب بيتس» بحضور فناني الراب العرب «A.L.A» و«جنجون». كما تحتضن «دبي أوبرا» عرض «ذا سايمون آند غارفنكل ستوري» غداً.

ويفتح «اتصالات ماركت أو تي بي» وسوق مهرجان دبي للتسوّق في الخوانيج أبوابهما أمام الضيوف من سكان دبي وزوّارها والعائلات منذ لحظة افتتاح المهرجان أمس، في ما يحتضن «اتصالات ماركت أو تي بي» في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي مجموعة من الفعاليات والأنشطة، التي تستمر حتى الثاني من يناير المقبل، إذ شهدت الوجهة العديد من أعمال التجديد تحضيراً لاستضافة الدورة الجديدة من مهرجان دبي للتسوّق.

سحوبات وجوائز

ويبدأ موسم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، مع سحوبات إنفينيتي الكبرى. حيث يمكن شراء بطاقة السحب بسعر 200 درهم من محطات وقود محددة تابعة لشركة اينوك وايبكو ومتاجر زووم ومحطات مترو دبي. كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في سوق الذهب، والقرية العالمية، ومراكز التسوق المشاركة الدخول في سحب للفوز بسيارة إنفينيتي QX60، بالإضافة إلى مبلغ 200 ألف درهم كل يوم.

ويشهد مهرجان دبي للتسوق تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعتبر الأغلى قيمة في تاريخ المهرجان؛ حيث سيحظى شخص واحد بفرصة الفوز بسيارة فينير سوبرسبورت الرياضية المصنوعة في الإمارات والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم.

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