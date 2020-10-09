الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون التكنولوجي والصناعي

المصدر: (دبي - البيان)

بحثت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، مع يزهار شاي، وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، آفاق التعاون والعمل المشترك، للارتقاء بجهود البحث والتطوير ومخرجاتها لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وسبل التعاون في قطاع الفضاء.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أنّه سيعرض معاهدة السلام التاريخية مع الإمارات على مجلس الوزراء والكنيست للمصادقة عليها، الاثنين المقبل. ورجحت مصادر إسرائيلية أن تحظى المعاهدة بمصادقة كبيرة في الحكومة والكنيست.

وأعلنت إسرائيل توقيعاتفاقية مع الأردن من شأنها السماح بتسيير رحلات عبر مجالهما الجوي. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الاتفاقية ستؤدي إلى اختصار أوقات الطيران لبعض المسارات بين آسيا وأوروبا.



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