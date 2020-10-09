سارة الأميري تبحث مع وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي آفاق التعاون

المصدر: دبي - البيان

بحثت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، مع يزهار شاي، وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، آفاق التعاون والعمل المشترك.

وقالت معاليها أمس في تدوينة عبر حسابها في «تويتر»: «بحثت اليوم في لقاء عن بُعد مع معالي يزهار شاي، وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، آفاق التعاون والعمل المشترك للارتقاء بجهود البحث والتطوير ومخرجاتها لتلبية احتياجات القطاع الصناعي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.. ناقشنا أيضاً خلال الاجتماع سبل التعاون في قطاع الفضاء».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز