قرقاش: وقف ضم الأراضي الفلسطينية شرط أساسي بمعاهدة السلام

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي د. أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال لقائه بمجلس الأطلسي بواشنطن، أنّ العالم ينظر بإيجابية للحلول الإماراتية المبتكرة والجريئة لأزمات المنطقة.

ودعا معاليه، الفلسطينيين إلى عدم ترك طاولة المفاوضات، مشدداً على أنهم هم من سيحددون شكل ونتيجة هذه المحادثات بأنفسهم.

وذكر قرقاش، خلال حديثه في مجلس الأطلسي بواشنطن عبر الفيديو: «اعتقد الفلسطينيون أن المعاهدة أحادية الجانب ولهم أسبابهم ورسالتنا الأساسية لهم، إلى جانب عدة دول عربية أخرى، كانت وستبقى دائماً شاركوا وتفاوضوا.. لا تتركوا مائدة التفاوض». وأوضح معاليه أنّ وقف ضم أراضٍ فلسطينية كان شرطاً أساسياً لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مضيفاً: «نتوقع الوفاء بطلباتنا بشأن المعاهدة مع إسرائيل».

إلى ذلك، وصف سياسيون وخبراء بريطانيون وفرنسيون وأمريكيون معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، بأنّها إنجاز دبلوماسي تاريخي، يسهم بتعزيز السلام في المنطقة، ورسم مسار جديد يفتح مجالات بعيدة الرؤى والطموح أمام العالم.

وأشاروا لـ «البيان» إلى أن المعاهدة تدعم الجهود الفلسطينية وتحبط من أسماهم المتطرفين ومن يجمعون الأموال باسم الشعب الفلسطيني.



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قرقاش: العالم ينظر بإيجابية للحلول الإماراتية المبتكرة والجريئة لأزمات المنطقة

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